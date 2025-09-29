NJPW: Resultados «Destruction in Kobe 2025» Sabre sigue reinando

New Japan Pro Wrestling se presentó en el recinto del Kobe World Memorial Hall para su magna función «Destruction in Kobe 2025«.

► «Destruction in Kobe 2025»

Hiroshi Tanahashi continúa con su gira de despedida y en esta ocasión se impuso a Great-O-Khan. Tras la lucha, Kaito Kiyomiya subió al ring y le pidió a Tanahashi que formara un equipo con él en el evento del Sumo Hall de NOAH del 11 de octubre.

Oleg Boltin defendió por segunda ocasión el Campeonato de Peso Abierto NEVER, sometiendo a Don Fale. EVIL atacó a Boltin, exigiendo una lucha por el título contra él.

Los Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) su proclamaron nuevos poseedores del Campeonato de Parejas IWGP tras dar cuenta de Taichi y Tomohiro Ishii quienes cayeron en su primera defensa. Tras celebrar el resultado, Shota Umino y Yuya Uemura retaron a los nuevos monarcas.

Hiromu Takahashi defendió por primera ocasión el Campeonato de Peso Jr. GHC contra Taiji Ishimori. Tras la exitosa defensa del título, Hiromu Takahashi fue atacado por Eita, quien lo retó nuevamente.

En mano a mano especial, Yota Tsuji pasó sobre David Finlay en una emocionante batalla.

Gabe Kidd logró defender por segunda vez el Campeonato Global de Peso Completo IWGP sometiendo a Shingo Takagi.

En el turno estelar, Zack Sabre Jr. defendió el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP contra Ren Narita. Esta fue la segunda vez que Narita aspiró a este título. Sabre Jr. logró cerrar la puerta a la House of Torture, derrotando a Narita justo antes de los 30 minutos de combate. Zack Sabre Jr. ahora expondrá el cinturón contra el ganador de G1 Climax, Konosuke Takeshita, en «King of Pro Wrestling».

Los resultados completos son:

NJPW «DESTRUCTION IN KOBE», 28.09.2025

Kobe World Memorial Hall

4,672 Espectadores

1. Shota Umino, Yuya Uemura, YOSHI-HASHI, El Desperado y YOH vencieron a «King of Darkness» EVIL, SANADA, DOUKI, SHO y Dick Togo (7:36) con la Frankensteiner de Uemura sobre Togo.

2. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: Hiroshi Tanahashi venció a Great-O-Khan (7:45) con un Front Cradle.

3. NEVER Openweight Title: Oleg Boltin (c) venció a Don Fale (5:55) con la Kamikaze defendiendo el título

4. IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR vencieron a Tomohiro Ishii y Taichi (c) (13:30) cuando Yuto colocó espaldas planas a Ishii tras la K.O.B – conquistando el título.

5. GHC Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) venció a Taiji Ishimori (13:30) con la TIME BOMB defendiendo el título.

6. Special Singles Match: Yota Tsuji venció a David Finlay (14:35) con un Gene Blaster.

7. IWGP Global Heavyweight Title: Gabe Kidd (c) venció a Shingo Takagi (21:37) con un Leg Trap Piledriver defendiendo el título.

8. IWGP World Heavyweight Title: Zack Sabre Jr. (c) venció a Ren Narita (29:24) con un Sabre Driver defendiendo el título.