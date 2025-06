Con la producción de New Japan Pro Wrestling, Jun Kasai y Rolling Cradle se presentó el evento «Death Pain Invitational» desde el Tokyo Korakuen Hall.

► «Death Pain Invitational»

El segundo combate fue un mano a mano entre Kosei Fujita, ganador del «Best of the Super Jr.» de este año, y Jun Masaoka, excampeón mundial juvenil KING of FREEDOM. Masaoka, quien tenía ventaja por su mayor experiencia, hizo sufrir a Fujita con su astucia. Intentó una doble trampa en el momento decisivo, pero Fujita se salió con la suya y finalmente lo obligó a rendirse con un God Special.

La especial fue choque bajo reglas hardcore entre «X» y Yamashita Rina contra Takeda Masashi y Kenji Fukimoto. Suzuki Suzu, quien en Stardom es aliada de Yamashita en la facción Mi Vida Loca, fue la invitada sorpresa. Para no quedarse atrás, Mi Vida Loca contraatacó con una lucha brutal. Con varios objetos volando por los aires, Takeda terminó estrellando a Yamashita contra una silla con un U-Crash inverso, lo que le valió la cuenta de tres.

El campeón de Peso Abierto NEVER, Oleg Boltin, formó equipo con el actual campeón mundial de KING of FREEDOM, Toru Sugiura, para enfrentarse a Toru Yano y Tomoya Hirata. Sugiura demostró gran capacidad física en un duelo directo con Yano, utilizando movimientos únicos. Hirata también ofreció una pelea contundente, enfrentándose a Boltin. Hacia el final, Hirata intentó un moonsault press sobre Sugiura. Sin embargo, al fallar, Boltin inmediatamente conectó una patada voladora sobre Hirata. Sugiura atacó a Hirata con un Swift Driver para asegurar la victoria.

El Desperado se enfrentó a Jun Kasai en la sexta vez que exponía su campeonato. El combate fue una batalla sangrienta desde el principio, con escenas impactantes una tras otra. Kasai estrelló a Desperado contra una pantalla de cristal desde lo alto de la esquina con un reverse tiger destroyer, y Desperado, para no quedarse atrás, estrelló a Kasai desde la escalera contra la pantalla de luz fluorescente fuera del ring, causándole un gran daño. La batalla mortal, terminó con el Vertical Drop Reverse Tiger Driver de Desperado, seguido de una Pinche Loco.

Ambos luchadores estrecharon sus manos y Kasai entregó a Desperado una invitación para el Death Pain Invitational II, dentro de diez años. Tras bambalinas, Kosei Fujita lanzó su reto a Despy.

Los resultados completos son:

NJPW «DEATH PAIN INVITACIONAL», 24.06.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,481 Espectadores

0. Ryusuke Taguchi, Master Wato, Katsuya Murashima y Daiki Nagai vencieron a Tatsuhito Takaiwa, GENTARO, Kengo y Dragon Libre (10:38) con la Oh My & Garankle de Taguchi sobre Libre.

1. Takashi Sasaki y Mammoth Sasaki vencieron a Taiji Ishimori y Gedo (8:41) con D-Geist de Takashi sobre Gedo.

2. Kosei Fujita venció a Jun Masaoka (9:50) con la Kami Special.

3. Hardcore Rules: Masashi Takeda y Kenji Fukimoto vencieron a Suzu Suzuki y Rina Yamashita (17:25) con un Reverse U Crash de Takeda sobre Yamashita.

4. Oleg Boltin y Toru Sugiura vencieron a Toru Yano y Tomoya Hirata (9:22) con un Swift Driver de Sugiura sobre Hirata.

5. IWGP Jr. Heavyweight Title, Fluorescent Lighttubes & Glass Board +α Death Match ~ I’m so glad I met you: El Desperado (c) venció a Jun Kasai (29:31) con un Vertical Drop Reverse Tiger Driver -> Pinche Loco (6th defense) defendiendo el título