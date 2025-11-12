AEW DYNAMITE 12 DE NOVIEMBRE 2025 .— La noche más violenta de AEW Dynamite ha llegado con el especial Blood & Guts, donde veremos dos luchas en doble ring enjaulado. En una de ellas, Darby Allin y The Conglomeration (Mark Briscoe, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong) se enfrentarán a los Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia, PAC, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta), un choque que podría poner punto final a meses de guerra entre ambos bandos. En cuanto a la división femenil, la Campeona TBS, Mercedes Moné encabeza al combinado de Megan Bayne, Marina Shafir, Thekla, Skye Blue y Julia Hart, para enfrentar a la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, acompañada de Toni Storm, Mina Shirakawa, Jamie Hayter, Willow Nightingale y Harley Cameron. La acción de AEW Dynamite se emite desde el First Horizon Coliseum en Greensboro, North Carolina.
Además, el Campeón Mundial AEW, ‘Hangman’ Adam Page se enfrentará a Powerhouse Hobbs en una lucha donde las caídas serán válidas en cualquier lugar. El encuentro fue programado tras el brutal ataque que Hobbs le propinó hace una semana.
AEW Dynamite 12 de noviembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro