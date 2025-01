NJPW WRESTLE KINGDOM 19 .— Wrestle Kingdom 19 marca un cambio generacional en NJPW con una lucha histórica: Zack Sabre Jr. defiende el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP ante Shota Umino. Con dos décadas de experiencia sobre el ring, Sabre tuvo en 2024 el mejor año de su carrera al ganar el G1 Climax y posteriormente el título mundial, y ahora busca ser el primer extranjero en triunfar en la estelar del Tokyo Dome. Umino, el retador más joven desde 2013, lucha no solo por el oro, sino por validar su lugar entre los grandes. Esta lucha definirá no solo al campeón, sino también a quien será el encargado de liderar a NJPW en los años venideros. La acción de New Japan Pro Wrestling se emite desde el Tokyo Dome, en Tokio, Japón.

El cartel de NJPW Wrestle Kingdom 19 es:

NJPW WRESTLE KINGDOM 19