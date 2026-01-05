Madre de Logan y Jake Paul: «Monetizamos el odio»

Logan Paul y Jake Paul atraen tanta atención que parece no quedar nada para el resto de su familia pero hoy dedicamos un momento a conocer a su madre, Pam Stepnick. Con motivo del lanzamiento de su próximo libro, F The Pauls, acudió recientemente al pódcast del primero de sus hijos, Impaulsive.

► En palabras de Pam Stepnick

Por qué tituló su libro F The Pauls

“Al principio iba a llamarlo Don’t Read the Comments, pero mi hijo —el genio del marketing— me dijo que lo llamara F The Pauls, y tuve que darle la razón. Sabe de lo que habla. Hemos monetizado el odio durante años, así que ¿por qué no tomar el apodo que nos han dicho toda la vida y convertirlo en el título… y ganar dinero con ello?”

La idea detrás del libro y a quién va dirigido

“Este libro nace porque hoy los niños quieren fama, dinero y redes sociales. Todo el mundo está online, incluso quienes no quieren ser famosos. Es un lugar peligroso, igual que la fama y el dinero cuando eres joven. No existe un manual para padres, y nosotros atravesamos todo eso como si corriéramos por un incendio sin protección.”

Su experiencia como madre de Logan y Jake Paul

“Fuimos pioneros. Nos quemamos, tuvimos que recuperarnos, y por suerte mis hijos salieron adelante, aunque sé que eso no siempre pasa. Como madre, quería compartir nuestra experiencia para ayudar a otros padres, a jóvenes, a creadores de contenido… a cualquiera que viva en internet.”

Qué aporta el libro frente a otros estudios sobre redes sociales

“Hay expertos con doctorados que estudian los efectos de las redes sociales, y eso está bien. Pero esto viene de alguien que lo ha vivido con dos de las personas más polarizantes y controvertidas del mundo. No desde la teoría, sino desde la experiencia real.”

Si el libro tiene polémicas o secretos familiares

“No es un libro de ‘trapos sucios’. Habla de la infancia, del divorcio, de cómo llegamos hasta aquí. Mucha gente ni siquiera sabe que su padre y yo estamos divorciados o que me volví a casar. También explico por qué tuve que priorizarme, aprender, crecer y salir de una situación que no era sana ni para mí ni para mis hijos.”

La fe como pilar fundamental de su vida

“Todo está basado en mi fe. La oración es muy poderosa y la gente lo olvida. Yo sobreviví creyendo en mis hijos, porque ellos creían en sí mismos, y rezando una y otra vez. De verdad creo que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios.”

Sobre confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles

“Cuando Jake entra al ring, no sé cuál es el plan de Dios. Solo confío en que lo llevará a un lugar seguro, de una forma u otra. A veces no es la victoria que uno imagina, pero sigue siendo positiva. Eso también es parte del plan.”

La oración que hizo antes de tener hijos

“Le pedí a Dios que, si me daba hijos, los criaría para que fueran responsables, respetuosos y para cambiar el mundo. Repetí esa oración una y otra vez. No fue fácil, pero confié.”