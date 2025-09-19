CMLL 92 ANIVERSARIO .— La empresa más antigua del mundo llega a su cumpleaños número 92, y celebrará con casa llena en la catedral de la lucha libre con un cartel lleno de luchas de nivel estelar. En una de las principales veremos un triangular de relevos suicidas en el cual Esfinge y Valiente enfrentarán a Averno y Último Guerrero y a Dragón Rojo Jr. y Bárbaro Cavernario. Al final, una máscara o una cabellera caerá. En la otra, MJF apostará el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto CMLL ante Místico, quien pondrá en juego su máscara. El público seguramente se volcará apoyando al príncipe de plata y oro ante uno de los rudos más odiosos de los últimos años. Será una noche para la historia. La acción del Consejo Mundial de Lucha Libre se emite desde la Arena México, en la Ciudad de México.

El cartel del 92 Aniversario del CMLL es:

CMLL 92 ANIVERSARIO

La cobertura en vivo inicia a las 8:30 pm, hora del centro