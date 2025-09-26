El reciente show de aniversario del CMLL fue uno de los menos brillantes de la presente década. Pero perdurará en la memoria, principalmente, por el duelo «máscara contra título» que protagonizaron Místico y MJF. Me remito a un fragmento bastante ilustrativo de la cobertura que realizó nuestro editor en jefe, Ernesto Ocampo, para SUPERLUCHAS.

Pocos escenarios como la Arena México logran impulsar un combate, y este sólo podía celebrarse allí, pues habría lucido muy distinto bajo otros focos, aunque igualmente Místico hubiera recibido el apoyo del respetable dada su naturaleza de técnico innato. La definitiva consagración internacional para el «Príncipe de Plata y Oro» ante uno de los mejores rudos de los últimos tiempos en la lucha estadounidense.

► El CMLL según Meltzer

Hoy, vía Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer refrenda la calidad del comentado Místico vs. MJF con una valoración contante y sonante de 5.5 estrellas. Y es que no habríamos publicado nota al respecto (notarán que en el último año apenas damos cuenta de estas siempre controversiales puntuaciones) si no resultara, según los criterios del periodista estadounidense, la mejor lucha producida por una promotora mexicana en los últimos 40 años.

Lo reitero: todo, partiendo de los baremos meltzerianos. Hasta entonces, ningún combate de una empresa azteca había superado las 5 estrellas.

El primero al que Meltzer otorgó tal nota fue el célebre choque de parejas de AAA When Worlds Collide donde El Hijo del Santo y Octagón se midieron a Los Gringos Locos (Eddie Guerrero y Art Barr). Apenas tres semanas después, Meltzer también concedió tal distinción a una lucha entre Rey Mysterio Jr. y Juventud Guerrera por el Campeonato Mundial de Peso Ligero WWA, disputada en un show televisivo de AAA desde la ciudad mexicana de Matamoros. Ya en septiembre de 1995, durante un show de AAA TV desde Ciudad de México, Mysterio repetiría, esta vez frente a Psicosis, con el mismo título sobre la mesa.

Debemos avanzar más de un cuarto de siglo para encontrar la siguiente, un encuentro de duplas en AAA Héroes Inmortales XIV con los Lucha Brothers y los Jinetes del Aire (Hijo del Vikingo y Laredo Kid). A partir de entonces, la presente década, a juicio de Meltzer, está siendo muy prolífica en cuanto a actuaciones de 5 estrellas: Hijo del Vikingo (c) vs. Rey Fénix por el Megacampeonato AAA en Triplemanía XXX; Hijo del Vikingo vs. Laredo Kid, final del torneo Showcenter en AAA Showcenter (23-10-2022); Templario vs. Máscara Dorada en CMLL Viernes Espectacular (05-01-2024); Hechicero vs. Zack Sabre Jr. en CMLL Sábados de Coliseo (22-06-2024); Bandido (c) vs. Máscara Dorada por el Campeonato Mundial ROH en CMLL vs. AEW/ROH; Bandido y Hologram vs. Místico y Máscara Dorada en FantasticaMania México 2025; Máscara Dorada vs. Neón, final de La Leyenda de Plata 2025 en CMLL Viernes Espectacular (25-07-2025); Team México vs. Team Internacional en CMLL Grand Prix Internacional 2025 y Místico vs. MJF en el 92 Aniversario del CMLL.

Llama la atención que hasta 2024 una disputa acaecida en el CMLL no recibiera las estrellas de marras, cuando a lo largo de su historia, sin remontarnos a tiempos de Santo, «la Seria y Estable» ha albergado clásicos instantáneos. Uno de los más recurrentes en cualquier antología que se precie, aquel Atlantis vs. Villano III en el Homenaje a Dos Leyendas del año 2000. Por entonces, Meltzer la valoró con 4.75 estrellas. De haberse celebrado en la actualidad, seguro habría superado las 5.5.