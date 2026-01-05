Este lunes 5 de enero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Barclays Center, en Brooklyn, New York, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- CAMPEONATO MUNDIALL FEMENIL: Stephanie Vaquer retuvo ante Nikki Bella y Raquel Rodriguez (***)
- Gunther venció a R-Truth (**)
- Rey Mysterio venció por DQ a Austin Theory (**)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Usos vencieron a AJ Styles y Dragon Lee (***)
► Momentos clave:
- La Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, se mantuvo en el trono resistiendo la potencia de Raquel Rodríguez y la experiencia de Nikki Bella. El combate fue caótico y físico, con constantes cambios de control. La campeona cerró la noche imponiendo autoridad y dejando claro que su reinado va en serio.
- Gunther impuso su ley desde el primer segundo, neutralizando cualquier intento de sorpresa de R-Truth. La diferencia de fue evidente durante todo el combate. Con una victoria contundente, el “Ring General” volvió a demostrar por qué es una fuerza imparable.
- La lucha de Rey Mysterio vs. Austin Theory combinó bien dos estilos dispares. El rudo frustrado, cruzó la línea. La descalificación llegó tras una agresión innecesaria que cortó el ritmo del combate. Rey Mysterio se llevó la victoria, pero la rivalidad quedó lejos de resolverse.
- Los Usos lucharon con cohesión y experiencia ante una dupla tan talentosa como impredecible. AJ Styles y Dragon Lee ofrecieron destellos espectaculares, pero les faltó sincronía en los momentos clave. La estrategia marco la diferencia para que el Campeonato Mundial de Parejas cambiara de manos.
► Cartelera WWE RAW 5 de enero de 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: CM Punk (c) vs. Bron Breakker
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Rhea Ripley e Iyo Sky
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri (c) vs. Becky Lynch
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 5 de enero de 2026
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Barclays Center, Brooklyn, New York.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|12:00 (día siguiente)
|Netflix