WWE RAW 5 de enero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE Raw 5 de enero 2026 | CM Punk vs. Bron Breakker

Este lunes 5 de enero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Barclays Center, en Brooklyn, New York, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. CAMPEONATO MUNDIALL FEMENIL: Stephanie Vaquer retuvo ante Nikki Bella y Raquel Rodriguez (***)
  2. Gunther venció a R-Truth (**)
  3. Rey Mysterio venció por DQ a Austin Theory (**)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Usos vencieron a AJ Styles y Dragon Lee (***)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 5 de enero de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 5 de enero 2026 | CM Punk vs. Bron Breakker
WWE Raw 5 de enero 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: CM Punk (c) vs. Bron Breakker
  • CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Rhea Ripley e Iyo Sky
  • CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri (c) vs. Becky Lynch

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 5 de enero de 2026
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Barclays Center, Brooklyn, New York.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos