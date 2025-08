CM Punk gana el título… pero Seth Rollins sorprende y termina como campeón mundial

En una de las noches más intensas del año en WWE, CM Punk logró lo que parecía imposible: destronar al imponente Gunther y proclamarse nuevo Campeón Mundial Peso Pesado. Aunque la alegría le duró poco.

Tras una batalla física y emocional, el llamado “Best in the World” sobrevivió a una verdadera paliza por parte del austriaco, quien lo castigó con brutales chops, llaves de rendición y potentes bombazos. Sin embargo, Punk resistió hasta conectar dos GTS consecutivos para lograr la cuenta de tres.

►La celebración fue breve

Mientras Punk apenas se sostenía en pie con el cinturón en las manos, la arena estalló con el grito de “Burn It Down”. Seth Rollins apareció en escena, fingiendo estar lesionado y ayudado por muletas. Pero fue todo parte de un engaño: dejó las muletas, corrió al ring y atacó sin piedad a CM Punk utilizando el maletín de Money in the Bank.

Rollins hizo efectivo su canjeo y, con un stomp demoledor, logró la victoria en cuestión de segundos. Seth Rollins se convirtió en el nuevo Campeón Mundial Peso Pesado, cerrando la noche con una traición sorpresiva y una burla directa hacia Punk, a quien dejó tendido en la lona.

Así, en cuestión de minutos, el oro cambió de manos dos veces, dejando a los aficionados en shock y elevando la rivalidad entre Rollins y Punk a un nuevo nivel.