Siendo el primer evento de pago por visión de AEW tras la infame trifulca de las postrimerías de All Out 2022, Full Gear supuso una cita pivotante, con el regreso de The Elite y el impulso a varias estrellas de la casa que parece por fin encuentran su sitio entre tantos ex-WWE.

Y no pasó desapercibido el uso que algunos hicieron de Full Gear para enviar cierto recado a CM Punk, el gran villano del conflicto entre él y el entorno de The Elite, con reportes que lo tildan de «cáncer» del vestidor y declaraciones, como la de Matt Hardy, posicionándose claramente del lado de Kenny Omega y The Young Bucks. Y todo, luego de la nada casual implicación competitiva de Colt Cabana el pasado día 2 en Dynamite.

Desde el uso del tema «Carry On Wayward Son», pasando por cierta secuencia de Nick Jackson durante el choque de tríos, hasta la última imagen de MJF antes del cierre de emisión y el comportamiento de este durante la rueda de prensa posterior al show. AEW quiso demostrar que le irá bien sin Punk, y se diría que sí.

Si ya vieron Full Gear, notarían ciertos cánticos poco antes de comenzar la lucha de tercias, por parte de un respetable henchido de pasión ante el regreso de The Elite. Simples y directos: F*ck CM Punk.

Y dentro del episodio de esta semana de Being The Elite, tales «piropos» hacia Punk fueron recogidos, con posproducción especial.

