Tony Khan: «CM Punk no pidió cambiar a Colt Cabana»

Colt Cabana volvió no hace mucho a la programación de AEW para luchar contra Chris Jericho por el Campeonato Mundial ROH después de un tiempo más dedicado a Ring of Honor en lo que muchos vieron como un movimiento provocado por su mala relación con CM Punk y el estatus de este como estrella de la compañía. Pero realmente una cosa no tuvo que ver con la otra, como señala Tony Khan en la conferencia de prensa después de Full Gear 2022.

► «CM Punk no pidió cambiar a Colt Cabana»

«No. No, él nunca pidió eso. La primera vez que surgió, creo que me preguntaste en una conferencia telefónica y no te estaba mirando cara a cara, fue antes de Death Before Dishonor, creo. Él nunca me pidió eso. Probablemente podría haberlo abordado en ese momento y simplemente no lo comenté porque quería seguir hablando sobre la lucha libre que había en el programa porque Colt Cabana estaba luchando en el programa. No me estabas preguntando específicamente sobre el programa, así que no respondí eso allí».

.@ColtCabana is taking it to the #ROH World Champ @IAmJericho in this World Title match LIVE on #AEWDynamite on TBS right now! pic.twitter.com/alPRTRC170 — All Elite Wrestling (@AEW) November 3, 2022

El presidente además comentó sobre el combate Cabana vs. Jericho:

«En cuanto a la lucha con Chris en Baltimore, pensé que tenía mucho sentido porque tuvimos la Ring of Honor Championship Series y Chris Jericho está luchando contra muchos de los grandes nombres en Ring of Honor y cuando hablas de grandes personas que han ganado campeonatos en Ring of Honor, trajimos a Bandido, Dalton Castle, mucha gente genial. Cuando reservamos los shows, usé a Colt Cabana como entrenador y luchador en Ring of Honor. Miré la lista y es un retador muy lógico porque, no solo ha tenido el Campeonato de Parejas de Ring of Honor, sino que también es alguien que ha estado luchando en el Ring of Honor de 2022, está invicto, así que pensé que sería un retador lógico para Chris. También es un buen combate».