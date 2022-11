CM Punk queda fuera de la portada de AEW: Fight Forever

La cuenta oficial de PlayStation en YouTube publicó a la madrugada del día de hoy, un nuevo adelanto del videojuego AEW: Fight Forever, que se lanzará en 2023 a más tardar. Lo interesante del caso es que el nuevo gameplay termina con una imagen publicitaria en donde no aparece CM Punk.

Y esa imagen es también la nueva portada oficial del videojuego, pues aunque no se ha hecho oficial el anuncio por parte de AEW y AEW Games, es más que obvio que se cambiará la portada, o de lo contrario, pues mantendría la versión anterior que ya habían publicado con bombos y platillos.

► La imagen de arriba era la anterior portada de AEW: Fight Forever

Así las cosas, CM Punk desaparece de la portada del videojuego AEW: Fight Forever como consecuencia de sus grandes problemas con AEW y Tony Khan, que se agudizaron cuando este último trajo a Colt Cabana de regreso a AEW.

Esta es otra señal de que Punk no va a seguir siendo parte de AEW, pues si bien los fanáticos se ilusionaron con una posible reconciliación entre las partes, cuando hace poco Khan aseguró que solo podía hablar bien de Punk y sus contribuciones a AEW, con esta nueva movida queda más que claro que Khan busca desprenderse de Punk.

Y que, como se ha venido reportado, el único problema para poder comprarle lo que le resta de contrato sería que Punk no quiere firmar una cláusula de no competencia que le impediría luchar en WWE u otra empresa durante los próximos dos años, pues los más de 6 millones de dólares no es un problema, evidentemente.

A continuación, el nuevo gameplay de AEW: Fight Forever. Al final, aparece la nueva portada del videojuego sin CM Punk.

También habrá que ver si CM Punk es eliminado del videojuego, pues hasta agosto de este año que supo que iban a mantener a Cody Rhodes en el videojuego por temas de presupuesto, pues sería costoso eliminarlo, pese a que Rhodes regresó a WWE en abril de 2022. Sin embargo, la situación de Punk es totalmente diferente con Tony Khan y toda AEW.