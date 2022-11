MJF se burla de CM Punk tras Full Gear

MJF shockeó al mundo cuando en el PPV Full Gear 2022, logró ganarle el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW a Jon Moxley, en un combate en donde si bien fue bueno, faltó sangre para darle ese toque. Ayudó la gran sorpresa de que William Regal traicionara a Mox y le diera una manopla a Maxwell Jacob Friedman.

Watch #AEWFullGear LIVE on PPV right now 🔗 https://t.co/ufkkXQTkk6 pic.twitter.com/YnqHgrmS3J

Wait, what just happened?

Sin embargo, también ocurrió algo muy interesante en la conferencia de prensa posterior al PPV. MJF apareció, pero no respondió pregunta alguna, sino que hizo una magnífica promo en donde se burló de CM Punk al robarle varias de las líneas o frases que CM Punk ha dicho a lo largo de su carrera, y que han formado parte de icónicas promos.

.@The_MJF arrives and speaks for two minutes. Lots to cover here – must watch video. pic.twitter.com/inbOSgfUk4

— Liam (@LiamTCrowley) November 20, 2022