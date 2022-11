¿Han pasado página CM Punk y AEW con lo sucedido en las postrimerías de All Out 2022? Si así es, desde luego no parece que para acercar posturas. Tal vez resulte revelador que las últimas informaciones sobre el tema ya hablen del potencial futuro de Punk en WWE, como expuso Dave Meltzer ayer.

Mientras tanto, Punk sigue con sus quehaceres ajenos a AEW. Así, el veterano ejerció de comentarista ayer durante CFFC 115 y luego de que uno de sus compañeros de mesa bromeara con la posibilidad de iniciar una promotora luchítica y que el «Best in the World» firmara por ella.

