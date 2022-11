CM Punk sí buscaría volver a luchar, según nuevo reporte

AEW ya tiene constancia de quiénes fueron los principales responsables del mayor incidente de su novel historia, acaecido en las postrimerías de All Out 2022. Dos semanas atrás supimos del despido de Ace Steel, implicado parece que más activo, pero aún surge la incógnita de qué ocurrirá con CM Punk.

Si bien, las informaciones que surgen apuntan a que el «Best in the World» no reaparecerá por AEW, empresa que quiere rescindirle su contrato bajo la condición de una cláusula no competitiva en pos de evitar que busque refugio inmediato en WWE. Postura de AEW que nos hizo pensar en que Punk tendría intenciones de continuar con su carrera luchística.

Pero ayer, recogimos las siguientes palabras de Nick Hausman ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio.

«El dinero no parece ser un problema para este tipo. Está haciendo avances en Hollywood ahora mismo. Stephen Amell sin duda le está dando exposición con lo que hacen en ‘Heels’. Tengo mucha gente que conoce a Punk que me dice: ‘Este tipo no va a volver a luchar nunca más’».

► La lucha libre, un comodín para CM Punk

Y hoy, nos encontramos con un choque de reportes, pues Fightful publica esto.

«Una fuente cercana a CM Punk contó a Fightful Select que no descartan que luche otra vez, y afirmaron que ‘tiene el gusanillo de la lucha libre otra vez’. «La fuente también señaló que las opciones estarán disponibles cuando Punk quiera luchar otra vez. «No se dijo nada de un retorno a AEW».

Como un servidor comentó, luce posible que Punk quiera reivindicarse y de algún modo despedirse de la lucha libre con la cabeza alta y no por la puerta de atrás de una compañía en la que apenas ha competido durante un año. Al mismo tiempo, de lo expuesto por esa fuente debemos descartar cualquier afirmación categórica. Evidentemente, la lucha libre estará ahí, pues tras un tiempo prudencial, muchas compañías no harían ascos a tenerlo en sus rings, pero si su economía no sufre una debacle por algún contratiempo catastrófico y continúa consiguiendo papeles en producciones audiovisuales, se antoja remota la vía de una nueva etapa competitiva de Punk.