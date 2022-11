«F*ck CM Punk», el cántico de los fans en Full Gear

Triste posible final de CM Punk en AEW. Durante el PPV Full Gear 2022, se dio el esperado regreso tanto al ring como a AEW de The Elite: Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson, quienes estaban suspendidos de la empresa luego de su pelea tras bambalinas con CM Punk y Ace Steel el pasado 4 de septiembre acabado el PPV All Out 2022.

Y quizá lo más destacado por encima de esto fue el hecho de los aficionados se le voltearon a CM Punk y empezaron a corear fuertemente «F*ck CM Punk», que significa, obviamente, «A la mie*** CM Punk».

De este momento, han salido varios videos, incluso uno de un fanático dentro de la arena, que deja ver la magnitud de la animadversión que CM Punk ha generado ya no solo tras bambalinas de AEW, sino con los fanáticos de la empresa.

Did you ever think you would hear a "fuck CM Punk" chant on an #AEW show? pic.twitter.com/xjDLotrVuo #AEWFullGear

— NoDQ.com: WWE and AEW news (@nodqdotcom) November 20, 2022