The Elite entraron en Full Gear 2022 con la canción ‘Wayward Sun’ de la banda Kansas como tema de entrada y será la que suene cada vez que entren en el escenario de AEW de ahora en adelante. Ello de acuerdo a información que publica Dave Meltzer en F4Wonline. Lamentablemente, The Young Bucks y Kenny Omega no la escucharon al finalizar el combate ya que perdieron ante Death Triangle y no pudieron recuperar el Campeonato Mundial de Tríos. La buena noticia es que los dos equipos van a tener una historia que podría llegar a las siete luchas en los próximos meses. La próxima vez que dicha música suene será pasado mañana en Dynamite cuando justamente se enfrenten de nuvo.

► ‘Wayward Sun’, la canción de The Elite

«La canción ‘Wayward Sun’ de Kansas que The Elite usó anoche será la música de entrada de ellos como trío. No sé si la usarán también si están en combates de parejas o en luchas individuales.

«Los Young Bucks han querido usar la canción durante mucho tiempo ya que ellos y su padre eran grandes fanáticos de esa canción y ese estilo de música. La gente pensaba que tenía que ver con la situación que ha habido en los últimos meses, pero la decisión de usar esa canción precedió a eso y en realidad no tiene nada que ver con eso.

«Los Young Bucks en realidad usaron esa canción como su música de entrada cuando hacían sus propias luchas en el patio trasero cuando eran adolescentes«.

¿Os gusta la canción que usa The Elite como tema de entrada?