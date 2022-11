El mensaje de Tony Khan con el uso de Colt Cabana en AEW Dynamite

¿Sería Davey Richards? ¿Tal vez Low Ki? ¿O incluso Nigel McGuinness? Pues no. El ex campeón de Ring of Honor que ejerció de rival de Chris Jericho este miércoles en AEW Dynamite fue finalmente Colt Cabana.

Y no podemos evitar considerarlo un recado en toda regla hacia CM Punk (Cabana no luchaba en AEW TV desde noviembre de 2021, apenas dos meses después de la llegada del «Best in the World»), corroborando que el futuro del otrora Campeón WWE queda lejos de la casa Élite, a falta de revelarse su estatus.

Recordemos que Cabana fue la figura en torno a la cual detonó todo el conflicto entre The Elite y Punk, al ser referenciado por «Hangman» Page, presuntamente sin conocimiento del «Second City Savior». Roce que condujo a que Punk lanzara aquellas acusaciones directas hacia Kenny Omega y The Young Bucks durante la rueda de prensa pos All Out y a que irrumpiera en el camerino de estos para no discutir precisamente el asunto.

► Una idea de Tony Khan

Las reacciones vía redes sociales de numerosos talentos de AEW ante la implicación de Cabana igualmente evidenciaron la comentada repudia del vestidor de la empresa a Punk. Y hoy, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer confirma quién estuvo detrás de esa particular defensa de Jericho y el fin de la misma.

«Que Cabana apareciera hizo que se hablara aún más, porque la gente lo vio como un dardo a Punk o una confirmación de la historia de que Cabana dejó de ser utilizado en AEW por Punk. Fuese lo que fuese, fue idea de Tony Khan. Nos han contado que fue más algo para el vestidor que otra cosa, el tener a Cabana en el show y arrojar un foco de luz positiva tras meses de estar condenada al ostracismo por razones que no tenían nada que ver con él fue un subidón de moral, ya que tiene muchos amigos allí. Por lo que sabemos, Cabana estaba sólo para ese combate, sigue bajo contrato con ROH, pero ya no está relegado y podría ser utilizado otra vez de alguna manera».