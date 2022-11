Lana disfrutó viendo la paliza de Sheamus a Dominik Mysterio

Lana se hizo conocer durante su etapa en WWE como la manager de Rusev, quien es su esposo en la vida real. Fue despedida el año pasado, pero no ha sentido la necesidad de volver a los cuadriláteros porque está enfocada en otros proyectos, como el cine o el modelaje. No obstante, no deja de extrañar a los fanáticos, y en algún momento se ha referido a esta situación, insinuando un posible debut en AEW, donde está trabajando actualmente su esposo.

► Lana ha estado pendiente de la programación de WWE

A pesar de que no ha trabajado para otra compañía de lucha libre tras salir de WWE, Lana no pierde de vista lo que sucede con sus ex compañeros, e incluso se declaró una gran fanática de la etapa de Dominik Mysterio como hasta ahora, viendo cómo ha mejorado desde que se hiciera miembro de The Judgment Day.

The Brawling Brutes se enfrentaron a The Judgement Day en una lucha de relevos australianos en el reciente Monday Night RAW. En los momentos finales de la lucha, Sheamus le dio una paliza a Dominik y lo cubrió para obtener una gran victoria para su equipo. La ex superestrella de la WWE, Lana, parecía bastante feliz de que Dominik fuera golpeado por el «Celtic Warrior» y compartió su reacción a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

. @WWESheamus beating the shit out of @DomMysterio35 was highly entertaining haha. — CJ Perry (@TheCJPerry) November 22, 2022

«Sheamus derrotando a Dominik Mysterio fue muy entretenido jaja».

The Brawling Brutes tendrán un duro combate este fin de semana en Survivor Series cuando se unan a Drew McIntyre y Kevin Owens para enfrentarse a The Bloodline en una lucha de WarGames de cinco contra cinco.