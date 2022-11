Matt Hardy: «Omega y los Bucks fueron las víctimas»

El único comentario por parte de algún miembro de AEW que habíamos conocido hasta hoy acerca de la trifulca de All Out 2022 era el de Brian Pillman Jr. El hijo del añorado «Flyin’ Brian» no quiso mojarse demasiado, e intentó defender a las dos partes enfrentadas, justificando el incidente como consecuencia de tensiones pospandémicas.

Por aquel entonces, la investigación al respecto aún no estaba finiquitada, por lo que nadie quería pronunciarse abiertamente. Pero según las últimas novedades que recogimos, a día de hoy, este particular caso se cerró, motivo de que hayamos visto ya dos vídeos emitidos por AEW sugiriendo el regreso de Kenny Omega y The Young Bucks a las pantallas.

Una resolución que al mismo tiempo sitúa a CM Punk como el villando de la película, y ayer tuvimos constancia de que con toda probabilidad el «Best in the World» no reaparecerá en el producto de la casa Élite. Chris Jericho esperaba rival para defender el Campeonato Mundial ROH y lo tuvo en la figura de Colt Cabana.

Así que ya, con las responsabilidades depuradas, esperen declaraciones de naturaleza similar a la que nos ocupa. Durante la más reciente entrega de podcast, ‘The Extreme Life of Matt Hardy’, este se posiciona sin tapujos junto al «Team Elite»… y hace un «spoiler» en toda regla de los planes de AEW.

Ante el revuelo causado por sus palabras, de algún modo Matt Hardy quiso suavizarlas horas después, matizando que nunca fue testigo presencial de la trifulca CM Punk y Ace Steel vs. Kenny Omega y The Young Bucks… para acabar reafirmándose en su postura.

My comments from this week’s @matthardypod have been misconstrued. I WAS NOT at All Out 2022. I DID NOT say I witnessed the events at All Out. I witnessed the entire process in real time over the months & stand by my comment that the Elite were not in the wrong.