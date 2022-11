Full Gear 2022 fue el reseteo necesario para AEW

Tony Khan prometió que Full Gear 2022 sería una noche de lucha libre no tan larga como las de anteriores citas de pago por visión de AEW. No sé muy bien si tales declaraciones supusieron otra manera de vender el show, pues finalmente, con la Zero Hour incluida, se extendió hasta las cinco horas. Pero en cualquier caso, Full Gear 2022 hizo méritos para situarse entre los mejores del año dentro de AEW.

El arranque del cartel principal, con el duelo en jaula de acero y la lucha por el título de tercias, estuvo tal vez por encima de cualquier otro evento producido por AEW. Y aunque los dos primeros encuentros femeniles a continuación evitaron que hablemos de una velada redonda, debe resaltarse el mérito de que un PPV de cuatro horas resultase en general tan entretenido.

► Carry On, AEW

Y más allá de la calidad de Full Gear 2022, este quedará en la memorabilia de los seguidores por su simbolismo, pues de alguna manera, fue el regreso de AEW tras toda la «sombra» (en palabras de MJF) sobre la imagen de la compañía tras la infame trifulca pos All Out.

Nada casual que Kenny Omega y The Young Bucks reaparecieran con la canción «Carry On Wayward Son» de Kansas, cuyo título y letra define perfectamente el leitmotiv de Full Gear: el show debe continuar, con o sin CM Punk. Y seguramente sea sin el «Best in the World», a juzgar por ciertos «recados» hacia este; véase, cierta secuencia de Nick Jackson, la particular celebración de MJF antes de concluir la emisión y las palabras del mismo en la rueda de prensa de las postrimerías. Señales que nos invitan a pensar que la relación entre Punk y el vestidor de AEW no tiene visos de reconducirse.

Por otra parte, destacar el protagonismo de las figuras «made in AEW» por encima de los ex-WWE: el ascenso de Jungle Boy, el comentado retorno de The Elite, la coronación de Jamie Hayter, la continuidad en la cima de The Acclaimed y claro, el triunfo de MJF, con el que Tony Khan manda claro mensaje a WWE: «The Salt Of The Earth» será «All Elite» durante bastante tiempo.

Dos meses después del peor suceso de su (novel) historia, AEW intentará demostrar que no necesita a CM Punk, y que verdaderamente nunca debió contratarlo, si bien es cierto que «The Second City Savior» contribuyó al aura actual de MJF. AEW sigue adelante.