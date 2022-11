MJF: «Ha habido una sombra sobre AEW por un montón de mi*rda»

Durante los últimos dos meses la polémica ha estado sacudiendo con fuerza AEW. Lo ocurrido con CM Punk, The Young Bucks y Kenny Omega tras All Out 2022 continúa dando que hablar. Y los cuatro luchadores aún no han vuelto a la programación de la compañía. En el caso del «Best in the World» puede entenderse porque además de suspendido está lesionado pero sus compañeros se encuentran bien de salud. La pelea entre ellos, las palabras de Punk, toda la bola de nieve que ha ido creciendo ha apartado los focos de otros aspectos más positivos.

Y MJF cree que es el momento de que eso cambie. Es curioso también señalar que el joven luchador también ha tenido a la compañía envuelta en polémica este año pues recordemos que durante un tiempo también estuvo fuera de acción por problemas con Tony Khan. Finalmente, los resolvieron y volvió, y está mejor que nunca, pero aquello no fue tampoco un bache pequeño. Aún así, «The Devil» cree que es hora de seguir adelante y que él debe ser el nuevo capitán del barco. Y para eso tiene que vencer a Jon Moxley en Full Gear 2022.

There’s been a shadow casted over AEW by a bunch of fucking bullshit.

We are closer then ever to stepping out of the darkness and into the light. We have the roster. We have the platform. Now all we need is stability, change, and leadership.

We need the Devil.

I’m ready. pic.twitter.com/xNGmZq3Dfj

— Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) November 16, 2022