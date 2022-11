“Si estás buscando el combate que va a sacudir el negocio, el combate de Punk es el indicado, pero no sé si Punk será despedido, simplemente hay muchos problemas allí”. Dave Meltzer hacía estos comentarios hablando recientemente sobre la tan comentada entre fanáticos posibilidad de que CM Punk luche con Steve Austin en WrestleMania 39. Más recientemente, Ric Flair señalaba: “Si lucha contra CM Punk, tiene que vencerlo en 30 segundos. ¡30 segundos! Stone Cold y CM Punk, vamos, dame un respiro. Ni siquiera puedo mencionar sus nombres al mismo tiempo, por favor».

► CM Punk no volvería a AEW, dice Ric Flair

Ahora continuamos hablando tanto del posible adiós del «Best in the World» a AEW como del «Nature Boy» pues este, en un episodio reciente de su podcast, To Be The Man, dio a conocer que en la compañía Khan le han dicho que Punk no volverá. Con prudencia apunta que solo son rumores, pero ¿quién se lo dijo? Obviamente, eso no lo revela. A falta de más información, no podemos tomar esto como una confirmación de que el nativo de Chicago va a dejar de ser All Elite. No obstante, es realmente interesante que Flair diga tan claramente que alguien le dijo que no va a volver.

“Supongo que solo están tratando de encontrar una manera de comprar su contrato, él no regresará, y la gente de AEW me acaba de decir esto, que The Young Bucks ya están de vuelta, o alguien me dijo me dijo que habían vuelto, sabes que cuando juntas a un grupo de luchadores escuchas un montón de cosas».

Es interesante apuntar también que de momento The Young Bucks no han vuelto tampoco a la programación. Ni Kenny Omega. Podría pensarse en este caso que el dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE no se refiere a volver a la televisión sino a estar en los planes creativos. Pero tampoco hemos tenido ninguna novedad en este sentido recientemente.