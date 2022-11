Buenas noticias sobre la recuperación de Logan Paul

“Sé que recibí un mensaje en el que decían que no sabían si se había desgarrado el ligamento cruzado anterior, pero, de nuevo, no lo han revisado. Al principio, se pensó que sí, pero probablemente sabremos más en uno o dos días. Entonces, puede que no sea tan malo, pero podría serlo. Un ligamento cruzado anterior desgarrado lo mantendría fuera durante más de 6 meses. Si es lo otro, todavía estará fuera por un tiempo. ¿Alguna vez has visto a alguien en su tercer combate ser tan bueno». Esto señalaba Dave Meltzer sobre la lesión de Jake Paul tras Crown Jewel 2022.

► Logan Paul se recupera mejor de lo esperado

Ahora tenemos novedades sobre el estado de salud de «Maverick» después de lastimarse luchando contra Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible en Arabia Saudí. Quien nos las trae es su hermano, Jake Paul, quien recientemente estuvo hablando con nuestros compañeros de DAZN. El boxeador invicto -ya habría acordado pelear contra Tommy Fury el 23 de febrero en Mánchester o Londres después de su victoria ante Anderson Silva- ofrece buenas noticias revelando que Logan Paul no tiene la lesión que se pensaba y que se recupera mejor de lo que esperado.

“Lo está haciendo mejor de lo esperado. Pensaron que era (una lesión en el ligamento cruzado anterior), pero resultó ser el MCL (ligamento colateral medio) y el menisco, que es mejor. Se está rehabilitando en Los Ángeles y esperando lo mejor”.

El joven luchador aún estará un tiempo rehabilitándose y no va a volver pronto a los encordados de WWE pero esperamos que las siguientes nuevas que tengamos sobre él sean también positivas.

¿Cuándo os gustaría que volviera Logan Paul a WWE?