Por alguna razón se está hablando, no dentro de WWE, sino entre fanáticos, de un posible combate Steve Austin contra CM Punk en WrestleMania 39. Dave Meltzer apuntaba lo siguiente recientemente: “Si estás buscando el combate que va a sacudir el negocio, el combate de Punk es el indicado, pero no sé si Punk será despedido, simplemente hay muchos problemas allí”. Obviamente, sería una locura que ocurriese, pero mejor que nadie se haga ilusiones porque de momento solo se trata de pura palabrería.

► Ric Flair habla de Austin vs. Punk

Pero palabraría de la que están formando parte nombres tan importantes de la lucha libre profesional como Ric Flair. El dos veces miembro del Salón de la Fama de la compañía McMahon estuvo compartiendo su opinión al respecto en un reciente episodio de su podcast, To Be The Man. Y tiene claro que «Stone Cold» debería destruir rápidamente al «Best in the World». Probablemente, eso no sería lo que pasara. Probablemente, tendrían un buen combate como Austin con Kevin Owens en WrestleMania 38.

“Si lucha contra CM Punk, tiene que vencerlo en 30 segundos. ¡30 segundos! Stone Cold y CM Punk, vamos, dame un respiro. Ni siquiera puedo mencionar sus nombres al mismo tiempo, por favor».