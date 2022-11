Teniendo en cuenta que todavía no ha vuelto a la programación de AEW así como que tampoco ha sido despedido –The Young Bucks y Kenny Omega tampoco regresaron aún- lo último que supimos sobre CM Punk es que había vuelto a su trabajo como comentarista de MMA mientras se encuentra suspendido con la compañía de lucha libre y se recupera de su lesión más reciente. Tony Khan no ha estado muy abierto a hablar del tema y el «Best in the World» tampoco ha dicho nada públicamente desde que está ausente.

► Presente y futuro de CM Punk

Pero ahora contamos con nueva información acerca del presente y futuro del nativo de Chicago gracias a nuestro compañero Dave Meltzer y su Wrestling Observer Radio. En lo relativo a que hay personas dentro de WWE que no lo quieren de vuelta, el Editor en Jefe del WON señala que estas no están en el equipo creativo:

“Conozco personas en la WWE que absolutamente no lo quieren allí, pero no son las personas del equipo creativo. Todo el mundo sabe lo que pasó en AEW, es como: ‘¿Realmente queremos eso? ¿Necesitamos eso? No, no necesitamos eso, realmente no queremos eso’. Pero al final del día, no es su decisión. Es la decisión de Nick Khan y Stephanie y Paul (Triple H). Paul puede simplemente entrar y decir: ‘Mira lo que pasó, no lo necesitamos’. Y no lo necesitan. No lo necesitan, y él puede hacer eso. Si fuera Vince, Vince lo haría, creo, con esa cantidad de dinero en juego”.

Y acerca de la posibilidad de que sea despedido de AEW y vuelva a WWE (y enfrentar a Steve Austin en WrestleMania 39) apunta:

“Si estás buscando el combate que va a sacudir el negocio, el combate de Punk es el indicado, pero no sé si Punk será despedido, simplemente hay muchos problemas allí”.

¿Qué creéis que va a pasar finalmente con CM Punk?