Algunas de las mejores Superestrellas de WWE en la actualidad fueron también grandes luchadores independientes, como Kevin Owens o Johnny Gargano. Pero Baron Corbin no cree que eso sea algo de lo que presumir. Justamente estuvo hablando de ello y de sus dos compañeros en su reciente entrevista en WWE’s The Bump.

► «Ser independiente no es para presumir»

«(Gargano ha) hecho algunas cosas geniales para alguien de quien nadie esperaba nada. Para muchos de estos muchachos es como algo de lo que presumir. Diez años, he estado luchando durante 15 años. ¿Por qué presumir? Hice un llamada telefónica, y la WWE me trajo para una prueba y me firmó en la misma semana. Así es como funciona. No necesito ir a trabajar por un perrito caliente y palomitas de maíz en su gimnasio local. Eso no es lo que hago. Eso no es para presumir, decir: ‘Ah, conduje el Honda Civic de mi amigo durante seis horas para ir a este evento y luego conduje 12 horas hasta este evento y el auto se descompuso y nos quedamos sin gasolina, y no tenía dinero para comer’. Eso no es algo de lo que presumir.

«Estos muchachos llegan y eso es parte de su historia. Le están dando esperanza a la gente que se sienta en la audiencia y dice: ‘Ah, quiero ser Johnny Gargano’. ¿Cuántos niños pequeños ven eso? Porque no tienen metas, no tienen sueños, y quieren ver a un tipo así y dicen: ‘Oh, hombre, si este pequeño o Kevin Owens, este tipo, me identifico con él. Somos similares, hacemos las mismas cosas, nos gustan las mismas cosas. Puedo convertirme en una Superestrella de la WWE’. No, no puedes. Mira, este trabajo no es para todos. Mi cartero es un buen tipo. Este trabajo no es para él. Esto es para atletas de élite, competidores de renombre mundial y muchachos uque cuando entras en una habitación, miran a alguien como yo y dicen: ‘Ese tipo es alguien’. Si nunca han visto WWE antes, dicen: ‘Hombre, mira ese reloj, mira los diamantes que lleva, mira ese traje. Ese tipo es alguien importante’. Ya sea que me hayan visto o no. Entras en una habitación con Johnny, con Kevin, con AJ Styles, y es como: ‘Oh hombre, hay algunas personas en la habitación pasando el rato’. Hoy vi 500 tipos así en el centro comercial. Hay una diferencia».

¿Qué os parecen las palabras de Baron Corbin?