MJF: «Quiero que la lucha libre sea otra vez algo de lo que la gente hable»

Allá por septiembre de 2020, dijimos que MJF afrontaba el combate más importante de su vida en AEW All Out, donde enfrentaría a Jon Moxley con el magno cetro varonil de la casa Élite sobre la mesa. Hoy, no podemos evitar volver a usar la misma consideración, pero potenciando cualquier hipérbole.

Tal vez hablaríamos de otro rival si aquella trifulca pos All Out 2022 nunca hubiera sucedido (CM Punk) y una historia con mejor cierre de círculo potencial, pero el devenir de AEW es este, y supongo que pocos pondrán un pero a una presumible coronación de MJF el sábado en Full Gear.

Porque el «Better Than You», después de tres años y medio de estancia dentro de AEW, ya no es el futuro, sino el presente, y luce sobradamente preparado para ejercer de cara de la empresa, bien bajo el bando rudo o bien bajo el técnico. MJF sólo suma 26 primaveras, pero AEW no debería esperar más.

► La bandera de la lucha libre, ¿en manos de MJF?

Newsday, medio local de New York —estado del que es oriundo MJF—, ha publicado en las últimas horas una entrevista al luchador. Allí, el periodista Alfonso A. Castillo realiza una última pregunta: «¿Qué debería esperar la gente de este sábado?» Y el gladiador responde así.

«Esperen que se haga historia. Esperen el momento de coronación del tipo que va a devolver a la lucha libre al espíritu cultural de nuestro tiempo. Quiero que la lucha libre sea otra vez algo de lo que la gente hable porque no tenga otra opción que hacerlo. Creo que hemos hecho un trabajo increíble, la marca de AEW, y en un periodo increíblemente corto de tiempo. El hecho de que MJF sólo ha estado en televisión tres años y el hecho de que se ponga en contacto conmigo una publicación tan increíble como la vuestra es bastante revelador. Y pienso que cosas más grandes están por venir si gano ese título mundial, porque soy el tipo que puede ondear la bandera de este deporte, y hacerlo muy bien».