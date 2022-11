JTO: «Ran» Yasu Urano, nuevo campeón

El Tokyo Korakuen Hall fue sede para el evento «Ran», que ofreció la empresa independiente Just Tap Out (JTO).

► «Ran»

Unagi Sayaka sostuvo otro encuentro individual dentro de JTO, enfrentando en esta ocasión a la espectacular Tomoka Inaba, la estrella femenina principal de la empresa. A pesar de que Sayaka utilizó una gran variedad de castigos, no pudo evitar caer ante la contundencia de una Double High Kick, que la doblegó a casi doce minutos de acciones.

En el turno principal, Yasu Urano se apoderó del Campeonato King of JTO, tras imponerse a Ryuya Takekura luego de un choque durísimo. Urano se valió de su experiencia para llevar a Takekura a los castigos a ras de lona, hasta que lo inmovilizó castigando sus extremidades superiores. De esta forman, Urano puso fin al segundo reinado de Takekura, quien cayó en su segunda defensa; mientras que Yasu Urano se convirtió en el quinto monarca en la historia de este cetro.

Los resultados completos son:

JTO «RAN*», 04.11.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 383 Espectadores

1. Masayoshi Miyairi & Ichiha Debut Match: Ichiha venció a Masayoshi Miyairi (5:38) con un Yellow Submarine.

2. HisokA Debut Match: Aoi y Rhythm derrotaron a Yuu Yamagata y HisokA (7:41) con la A-win de Aoi sobre HisokA.

3. Eagle Mask y Arata vencieron a Genta Yubari y SEKIYA (9:58) con un Eagle Breaker de Eagle sobre SEKIYA.

4. Hiro Iijima Debut Match & If Kenichi loses, his group will be disbanded & 1,010,000,000 Yen Prize Money Match: TAKA Michinoku, ARA, MIKA y Jatup-kun derrotaron a Hiro Iijima, Kenichi, Kensuke y Mr. Mask (12:45) con la ARA de ARA sobre Kensuke.

5. JTO Girls Ranking Match: Sumika Yanagawa [5] venció a Misa Kagura [3] (13:32) con un 1002.

6. JTO Ranking Match: Fire Katsumi [4] derrotó a Akira Jumonji [5] (3:42) con la Fire Lock.

7. Special Singles Match: Tomoka Inaba venció a Unagi Sayaka (11:27) con la Double High Kick.

8. King of JTO: Yasu Urano derrotó a Ryuya Takekura (c) (18:50) con un OPF – conquistando el título.