Kenny Omega y The Young Bucks estuvieron tras bambalinas de AEW Dynamite

24 horas antes del episodio de esta semana de AEW Dynamite, Dave Meltzer daba valiosa actualización acerca de las suspensiones de CM Punk y The Elite.

«Esto parece que se cierra, parece que los Young Bucks y Omega van a volver pronto. No es algo oficial ni nada, sólo lo que creo. Se han hecho sugerencias y demás».

Y en Dynamite, pudimos ver un vídeo donde Omega y los Bucks eran calcinados cual mapa de la serie Bonanza, dando lugar a todo tipo de especulaciones por parte de la comunidad luchística de internet.

► Full Gear apunta a escenario de retorno

Y por si alguien contemplaba la posibilidad de que Omega y los Bucks hubieran sido despedidos de AEW, Bryan Alvarez aclaró cualquier confusión en la más reciente edición de Wrestling Observer Radio.

«The Young Bucks y Kenny Omega estuvieron en Dynamite esta noche. Se dejaron ver, pasaron el rato con todo el mundo tras bambalinas y todos estuvieron contentos de verse».

A continuación, Alvarez estimó qué planes hay para The Elite.

«Estoy bastante seguro de que lucharán por el título de tríos cuando vuelvan».

Podemos estimar, de resultas, que las responsabilidades ya se depuraron. Considerando el panorama de felicidad descrito por Alvarez, se diría que Punk no encaja ahí. Parece previsible una salida motu proprio del «Best in the World», aunque antes, eso sí, reclamando el dinero que le corresponde del resto de su contrato.

Death Triangle portan actualmente el cetro de tercias, y con Full Gear el 5 de noviembre, quizás AEW se guarde el retorno de The Elite para dicho evento, si bien ya sabemos de la importancia que la empresa concede a sus shows televisivos.