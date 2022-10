Cómo las indies prepararon a Cora Jade para la WWE

Cora Jade ha estado hablando mucho últimamente de sus inicios como luchadora; solo tiene 21 años y comenzó su carrera en 2018. Ello con nuestro compañero Nick Hausman, Editor en Jefe de Wrestling Inc. En esta ocasión traemos un extracto de la entrevista en el que la Superestrella de NXT habla de cómo su tiempo en el circuito independiente la preparó para WWE.

you don’t really think this is over, do you? @roxanne_wwe #halloweenhavoc pic.twitter.com/Kb38MjYdI3

— Cora Jade (@CoraJadeWWE) October 23, 2022