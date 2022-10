Los personajes, tanto buenos como malos, son esenciales en la lucha libre profesional. Un luchador no va a triunfar si no tiene uno bueno, que emocione a los fans, que cree momentos para la historia. No basta con ser uno mismo, que se lo pregunten a Mustafa Ali. ¿Acaso Roman Reigns es el «Jefe Tribal» cuando las cámaras se apagan? Quizá esta teoría se pueda poner en duda en el caso de MJF. Aunque cuesta creer que sea realmente así cuando nadie le está mirando. De todo esto estuvo hablando Court Bauer, propietario de MLW, recientemente en The Masked Man Show.

► Muhammad Hassan tenía miedo al odio

Justamente hizo mención de la estrella de AEW: «Creo que lo más importante es tener un programa en el que el espectador lo pasa bien cuando lo está viendo pero que también reciba odio. Esa es una de las cosas que me gustaban de MJF. No tenía miedo cuando se trataba de odio». Y también se refirió a la WWE para recordar cuando trabajaba allí y uno de sus compañeros era Muhammad Hassan, de quien dice tenía miedo al odio de los fans. Y hablamos de una época en que no había redes sociales y el contacto con el público no era tan fácil. Hoy en día el odio se ha multiplicado.

«Cuando estaba en la WWE, había un tipo llamado Muhammad Hassan, le tenía miedo al odio. Hay muchas razones por las que esa cosa explotó. Hubo muchas cosas que intervinieron en su salida, incluido The Undertaker y algunas cuerdas de piano, pero cuando un tipo tiene miedo del odio, es muy difícil ponerse en marcha. Creo que el odio es importante para la lucha libre, y el concepto de odio en la lucha libre es muy importante«.