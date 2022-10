Cora Jade revela sus inicios junto a Mustafa Ali

Últimamente, hemos estado teniendo acceso a los inicios luchísticos de Cora Jade, de los cuales no hace tanto tiempo teniendo en cuenta que la Superestrella de NXT solo tiene 21 años y comenzó su carrera en 2018. Por ejemplo, ella misma contaba que la lucha más salvaje de su carrera fue un Deathmatch con Jimmy Lloyd: «Siempre quise hacerlo. Absolutamente no quiero volver a hacer esto nunca más, pero puedo decir que lo hice y lo quité del camino». También daba a conocer que su primera modelo a seguir fue Natalya.

► Cora Jade habla de Mustafa Ali

En la misma entrevista con nuestros compañeros de Wrestling Inc., «The Sorceress Of Sin» recordaba que habiendo nacido y habiéndose criado en Chicago fue a la Freelance Wrestling Academy, escuela de lucha libre que se encuentra a menos de una hora de donde nació Mustafa Ali, luchador con el que ahora comparte vestidor en WWE y que en aquel entonces, cuando ella estaba empezando a entrenar, acudía a la academia para ayudarla. Cora Jade destaca lo bien que e»The Heart Of 205 Live se comportaba con ella.

«Fue genial porque cuando comencé a entrenar, él acababa de llegar (a la WWE). Él siempre venía y me ayudaba mucho. Es una persona muy desinteresada y no importa cuál sea su posición, no importa cuán ocupado esté, siempre estuvo ahí para ayudar«.

La luchadora señala también que se siente como un círculo completo que los dos estén trabajando juntos como Superestrellas.

«Estoy muy feliz por él (por su rivalidad con Seth Rollins). Él pone su corazón y alma en todo. Así que ver a alguien que tiene tanta pasión y se merece tener su momento es genial«.

¿Os está gustando Cora Jade en NXT? ¿Y Mustafa Ali en WWE?