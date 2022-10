Judgment Day, una meta para Cora Jade

Cora Jade es una de las luchadoras de NXT más populares de la actualidad. No solamente por su relación sentimental con el Campeón NXT, Bron Breakker, que la hecho estar en la prensa luchística, sino porque ha participado recientemente de una historia televisiva muy interesante en donde traicionó a su compañeroa de equipo, Roxanne Pérez, a la semana de ganar el Campeonato de Parejas NXT.

Esta rivalidad le ha permitido tener buenas luchas, como la que finalizó su rivalidad con una derrota para Jade en Halloween Havoc 2022, y también, aparecer en Raw para elegir a Rhea Ripley como rival de Pérez en un pasado NXT.

► Cora Jade quiere estar en el elenco estelar de WWE con The Judgment Day

Su buena interacción con The Judgment Day ha hecho desear a muchos fans que formen parte del grupo liderado por Finn Bálor, y al respecto, habló en una reciente entrevista con Wrestling Inc:

«Siento que hay muchas opciones diferentes para el futuro, que obviamente tengo muchos objetivos. Cualquier oportunidad que me den, la amaría. Me encantaría estar en el elenco estelar algún día, obviamente. Creo que The Judgment Day es genial. Me encantó poder ir a Raw y hacer ese pequeño segmento con ellos.

«Creo que tienen un gran look, soy una gran fan de ellos. Pero, poder trabajar con todas estas personas es realmente útil. Y tal vez algún día estaré junto a Rhea Ripley, o luchando contra ella, tendremos que ver qué pasa».