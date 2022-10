María Kanellis, Mike Bennett y Matt Taven firman con AEW

El pasado 14 de octubre, durante AEW Rampage, se llevó a cabo el debut del grupo conocido como The Kingdom: María Kanellis, su esposo Mike Bennett, y su buen amigo Matt Taven. Ambos aparecieron en el show siendo aún Campeones de Parejas Impact Wrestling, debido a que el show de Impact en donde perdieron los títulos contra Heath Slater y Rhino no se había emitido en televisión.

Eso hizo creer a muchos fans que la alianza de AEW con Impact se había reactivado, sin embargo, ahora ya hay claridad sobre lo ocurrido. Sean Ross Sapp de Fightful Select ha reportado que Kanellis, Bennett y Taven han firmado un contrato a tiempo completo con AEW, y que ya terminaron oficialmente su relación contractual con Impact Wrestling.

► The Kingdom busca que AEW sea su nuevo reino

Tony Khan ha firmado a The Kingdom de forma exclusiva para AEW y para ROH, y su contrato se dice que es por múltiples años, aparentemente, tres años de forma inicial. En su debut, Bennett y Taven retaron a los actuales Campeones Mundiales de Parejas AAA, Campeones Mundiales de Parejas IWGP y Campeones Mundiales de Parejas ROH, Dax Harwood y Cash Wheeler, a un combate titular por el cinturón de Ring of Honor.

Lucha que no ha sido aceptado por FTR hasta el momento y que en su momento no tuvo respuesta porque The Kingdom fue atacado por Samoa Joe y Wardlow, por lo que los estaremos viendo en más segmentos.

Lo curioso del caso es que cuando salieron a cámara durante la grabación de Rampage, ninguno de los tres miembros de The Kingdom había firmado un contrato con AEW. Esto se realizó ya hace pocos días, después de que se emitiera su derrota en Impact en televisión el pasado 20 de octubre. El reporte también señala que los miembros de FTR presionaron para ayudar a que The Kingdom llegaran AEW, pero no hay más detalles al respecto.

Lo más reciente que se sabía de este grupo quera que WWE tenía interés en contratar a Taven, y que Kanellis y Bennett estaban negociando con Triple H un posible regreso a la empresa ahora que él era el Director Creativo de Contenido.

Kanellis también expresó hace poco que le encantaría ayudar a su ahora jefe, Tony Khan, a programar las luchas en ROH, o al menos, los combates y las rivalidades e historias de la división femenil de esta historia, sobre todo si para 2023, ROH finalmente consigue su anhelado acuerdo televisivo. Por ahora, se dice que su contrato sería solo como luchadora.