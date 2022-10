Tal como está yendo su carrera algún día Cora Jade va a ser una modelo a seguir para las futuras generaciones. Probablemente algunas niñas la están viendo actualmente en WWE soñando con ser como ella. Pero ahora en cambio hablamos de quién fue su primera modelo a seguir. Y no es ni siquiera un atrevimiento afirmar que lo fue, lo es y lo será de muchas más.

Hablamos de Natalya, una de las más grandes Superestrellas de la historia. La joven guerrera de NXT dio a conocer su fanatismo por Nattie en su reciente entrevista con Fightful recordando que tuvo la oportunidad de luchar contra ella en dos ocasiones -en un mano a mano y en un combate de parejas- en la televisión de la marca amarilla en mayo.

► La primera modelo a seguir de Cora Jade

«Es una locura, especialmente porque Natalya fue la primera luchadora femenina que decidí que era mi favorita. Me encantaba el cabello rosado y negro y su apariencia. Era mi favorita en ese momento, esto fue antes de que llegara AJ Lee. Mi primera mujer modelo a seguir fue Natalya.

«Hay una historia real de cuando fui a un house show, y ella me señaló entre la multitud, y pensé que era la cosa más genial del mundo. Poder trabajar con ella es, hasta el día de hoy, mi combate favorito que he tenido. Fue muy divertido. Obviamente, poder trabajar con alguien a quien admiraba, pero creo que crecí mucho como luchadora y artista. No solo en el ring, sino escuchándola y cómo piensa sobre las cosas y por qué hace las cosas».

¿Os está gustando lo que está haciendo Cora Jade en WWE? ¿Y la carrera de Natalya?