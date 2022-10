Roxanne Perez y Cora Jade batieron particular récord en NXT

NXT tiene que volver a ejercer de verdadero territorio de desarrollo para WWE si esta quiere forjar estrellas propias como antaño. Y en especial, desde su reformulación el pasado verano, la apuesta por talentos noveles se hace muy patente dentro del elenco femenil de la marca dorada.

Roxanne Perez y Cora Jade suponen las puntas de lanza en este sentido, cuando anoche tuvieron bastante protagonismo dentro del cartel de Halloween Havoc, con un mano a mano repleto de armas.

Sin ser un buen combate, a pesar de que Jade tiene cierto bagaje en lucha extrema (revisen su pasado como Elayna Black), ejerció de entretenido clímax de la rivalidad que esta gladiadora mantiene con Perez, quien salió victoriosa finalmente.

Y aunque la lucha, como dije, no quedará en la memoria de los seguidores, sí que logra situarse en los anales de WWE. Porque se trata del encuentro con la menor edad media de la historia de la tercera marca, ya que sus implicadas gozan de una insultante juventud: Perez tiene 20 primaveras y Jade 21.

El futuro de ambas gladiadoras, hubieran conseguido o no tal registro, se presenta brillante. Perez ya sabe lo que es luchar bajo los grandes focos del elenco principal de WWE. La semana pasada, durante SmackDown, la ex Campeona Mundial ROH combatió contra Damage CTRL junto a Raquel Rodriguez y Shotzi, saliendo derrotadas las tres. Mientras, no se ha hablado de un ascenso de Jade, y según su más reciente tuit, parece que guarda intenciones de extender las hostilidades con Perez.

you don’t really think this is over, do you? @roxanne_wwe #halloweenhavoc pic.twitter.com/Kb38MjYdI3

— Cora Jade (@CoraJadeWWE) October 23, 2022