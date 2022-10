Cora Jade tiene 21 años y su carrera 3. Todavía es demasiado pronto para mirar hacia atrás repasando y analizando sus años como luchadora pero sabe cuál de los 120 combates que ha tenido hasta ahora es el más salvaje de todos. No fue en WWE, donde está triunfando actualmente, sino en el evento Jimmy Lloyd’s Jersey Shore de Game Changer Wrestling el 23 de agosto de 2020. Fue un Deathmatch contra Jimmy Lloyd. Entonces se llamaba Elayna Black. La joven guerrera lo recuerda en su reciente entrevista con Fightful.

► La lucha más salvaje de Cora Jade

«Hice algunas cosas salvajes en mi corta carrera. ODB fue como mi undécimo combate y la vi crecer en TNA. Tener ese combate con ella como mi undécimo combate fue una locura. El combate más loco fue probablemente mi combate a muerte con Jimmy Lloyd, y eso fue unos meses antes de mi prueba(con WWE) . Siempre he tenido una lista de deseos en la que quería hacer un combate a muerte. Solo quería hacerlo una vez para sacarlo de mi lista de deseos porque crecí siendo una gran fan de Jon Moxley antes de la WWE cuando estaba haciendo combates a muerte en las indies.

«Tengo el juego de cinco discos de Jon Moxley, y era una gran fanática de Shield. Siempre quise hacer eso y lo tenía en el fondo de mi mente. Hazlo una vez y nunca tendrás que volver a hacerlo. Lo hice y definitivamente fue una experiencia loca, hacerlo con Jimmy Lloyd, ha hecho un millón de ellos. Fue divertido y loco. Después, sentí que me atropelló un camión y dije: ‘Absolutamente no quiero volver a hacer esto nunca más, pero puedo decir que lo hice y lo quité del camino’. Y ahora tengo una cicatriz en el codo por el resto de mi vida para acordarme. Me alegro de haberlo hecho, pero no quiero volver a hacerlo nunca más».

¿Os está gustando la carrera de Cora Jade en WWE?