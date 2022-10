No es que se les pueda comparar como celebridades pero Logan Paul no va a caer en el error de Ronda Rousey de permitir que los ánimos o los abucheos de los fans de WWE le afecten demasiado. Hay que entender que, además de que son personas distintas, él lleva toda su vida lidiando con ambas reacciones, desde su salto a la fama en Internet, las polémicas que ha tenido, su breve carrera en el boxeo, sus inicios en la lucha como rudo, su etapa actual como técnico, el rivalizar con Roman Reigns, alguien que provoca también distintos sentimentos en el público…

► Logan Paul y la opinión de los fans

Todo ello lo ha llevado a «Maverick» a no preocuparse por lo que piensan de él los fans. No es fácil que esto sea así, requiere de mucha fuerza mental, pero una de las maneras de ser feliz es no dejar que lo que digan los demás te importe, en especial lo negativo, que es lo que más abunda cuando se trata de personalidades tan grandes. El contendiente al Campeonato Indiscutible en Crown Jewel 2022 estuvo hablando de esto recientemente en una entrevista con Verge Magazine, donde también decía que quiere luchar en países como la India o Australia.

«Si los fanáticos de la WWE aún no me respetan, después de Crown Jewel en Arabia Saudita el 5 de noviembre, se verán obligados a respetarme. Es posible que no te agrade. Puede que no sea tu luchador favorito, pero tendrás que respetar lo que puedo hacer en ese ring, y ese es mi objetivo. Me importan dos mi*rdas a quién le gusto o no, pero lo harás. Vas a reconocer que cuando me suba al ring, estarás entretenido. Ese es mi objetivo».

¿Qué opináis de Logan Paul?