La investigación sobre el incidente de AEW All Out, muy próxima a concluir

El tan criticado silencio de AEW acerca de la mayor polémica de su novel historia, aquella trifulca entre el «Team Punk» y el «Team Elite» tras All Out, se vio de ligera manera roto durante las últimas semanas.

A la breve mención de The Elite por parte de Tony Schiavone le siguió una por parte de «Hangman» Page antes de su combate contra Jon Moxley por el Campeonato Mundial AEW del pasado martes. Y el propio «Mox» también quiso romper el tabú, con un dardo hacia Punk sin mencionar a este directamente, al comentar que «algunos campeones duran más que otros», en referencia a los dos breves reinados del «Best in the World».

Estas alusiones nos han hecho pensar, lógicamente, que la investigación acerca del suceso de marras había llegado a su fin, pese a que los protagonistas aún no se han pronunciado de manera pública por temas legales. Asimismo, supimos del despido de Ace Steel, si bien desconocemos que el resto de implicados hayan visto levantadas sus suspensiones.

► Full Gear, potencial escenario de regresos

Y hoy, ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer revela que tras casi dos meses, no habrá muchas más pesquisas en torno a la infame pelea que empañó All Out.

«Esto parece que se cierra, parece que los Young Bucks y Omega van a volver pronto. No es algo oficial ni nada, sólo lo que creo. Se han hecho sugerencias y demás».

Meltzer también expone que AEW no despidió de inmediato a Punk en pos de mantenerlo bajo contrato por su popularidad, sin actualizar el estatus de «The Second City Savior», cuyo futuro, según previó el propio periodista, luce lejos de AEW. Meltzer descarta que, vuelva o no a aparecer Punk por AEW, la empresa convierta en rivalidad luchística su conflicto legítimo con The Elite.