Cómo CM Punk decepcionó al vestidor de AEW antes de la trifulca de All Out

Ayer, la cuestión de si realmente CM Punk ha impulsado tanto el producto de AEW como se esperaba fue tema de debate en la comunidad luchística de internet.

A raíz de una publicación de Wrestlenomics, medio que dio datos para sugerir que Punk ha sido beneficioso, Dave Meltzer suscribió tal postura, aunque varios seguidores le recordaron que él mismo, meses atrás, expuso que el «Best in the World» no había logrado llevar a AEW al siguiente nivel.

Si hablamos de términos televisivos, ninguna de las contrataciones estrella hechas por Tony Khan en 2021 consigue de momento hacer que AEW Dynamite juegue en la misma liga que Raw o SmackDown, o cuanto menos, experimente un crecimiento sustancial en consonancia con la candencia de 2019 y 2020. Y obviamos Rampage, programa que no evita lucir como el WCW Thunder de AEW.

► CM Punk no ha estado a la altura de su bombo

El infame incidente posterior a All Out acabó por agotar este crédito de Punk, sobre el que Wade Keller habló bajo reciente Vip Audio de PWTorch, apuntando que el elenco de AEW tenía bastantes esperanzas depositadas en el ex Campeón WWE y que de algún modo, se vieron un tanto decepcionados. No por lo sucedido aquella noche del 4 de septiembre, sino previamente por el hecho de que Punk fuese incapaz de que su presunto poder estelar se reflejara en el crecimiento de AEW.