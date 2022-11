The Wayward Sons, ¿el nuevo nombre de The Elite?

Tony Khan, en uno de esos tuits a los que ya nos tiene acostumbrados, promete que el episodio de AEW Dynamite de hoy será importante. Y lógicamente, la primero que viene a la cabeza de los seguidores es que Kenny Omega y The Young Bucks hagan su regreso a las pantallas, considerando que Full Gear tendrá lugar dentro de 10 días y que AEW ya lo ha sugerido en su programación.

Con la investigación acerca del incidente de All Out 2022 finiquitada y parece que las responsabilidades depuradas, Omega y los Bucks, cuentan, especialmente, con el respaldo de la mayoría del vestidor de AEW. Y de hecho, los exmonarcas de tercias ya habrían vuelto a sus roles tras bambalinas de los shows de la empresa hace tres semanas.

Vía que cobra fuerza más fuerza si cabe en las últimas horas al conocerse que los Young Bucks, a través de su empresa Killing The Business, Inc., registraron el término «The Wayward Sons» en relación a «Gorros; Camisetas; Calcetines; Pañuelos; Sudaderas; Sudaderas con Capucha».

► ¿Adiós a The Elite?

En consecuencia, la comunidad luchística de internet especula con la posibilidad de que, a modo de reinicio después de la controversia, los Young Bucks cambien su nombre de guerra a The Wayward Sons (ya lucharon bajo los alias de Los Gallineros y Generation Me), o que sea su alianza con Omega la que adopte tal nombre. Recordemos que en los vídeos emitidos por AEW que sugieren el retorno de estos gladiadores la denominación The Elite queda desintegrada.

Sea como sea, durante el capítulo 252 de Being The Elite, antes del combate que disputaron en el evento The House Always Win, Nick y Matt Jackson confiesan que en un mundo perfecto, saldrían al ring con la canción «Carry On Wayward Son» de la banda Kansas, incluida en el LP Leftoverture (1976).

Ese registro reciente del término «The Wayward Sons» tal vez esté acompañado de una compra por parte de Tony Khan de los derechos de dicha canción. Así, en su vuelta, veríamos a los Bucks al son de los acordes de su tema de entrada soñado; cuya letra, por cierto, conecta mucho con la vida personal de los hermanos. He aquí la vía más probable.