Matt Cardona: «Mi agenda ahora es peor que con WWE»

«Me quedé muy impresionado. La prueba del globo ocular fue bastante impresionante, y él era un tipo bastante inteligente, es decir, podía armar oraciones. Físicamente llamaba la atención, pero Nathan no estaba listo para viajar (…)». Así recordaba recientemente Jim Ross a Nathan Jones, ex WWE. No tiene nada que ver con Matt Cardona pero sirve como un reciente recordatorio de la dureza del calendario de la compañía McMahon. No todos están dispuestos a trabajar tan duro como lo hacen las Superestrellas.

► La agenda actual de Matt Cardona

O como el mismo Matt Cardona. Desde que abandonara la que siempre había sido su empresa en 2020 ha estado trabajando como luchador independiente, triunfando allá donde ha trabajado, y con un calendario todavía más difícil. Así lo revela en su reciente entrevista con Inside the Ropes. También da algunos detalles de cómo es su agenda actualmente.

“Cuando tu agenda está tan ocupada como la mía, creo que la agenda de la WWE fue más fácil que mi agenda independiente. Estaba tan acostumbrado a ese horario. Y ahora, no hay rima o razón por la que estoy tomando esas fechas, así que estoy volando por todo el país, me levanto todas las mañanas para tomar un vuelo temprano. Mi agenda está rota, mis entrenamientos están rotos, mi dieta está rota, pero es lo que es y me encanta”.

Esto mientras recientemente volvió a reafirmar que valoraría la posibilidad de volver a WWE si se le planteara. Que sepamos, todavía no lo han hecho. Aunque al mismo tiempo hace unas semanas decía también que en 2022 ha ganado más dinero que en cualquiera de sus años de carrera como Superestrella.

¿Os está gustando lo que está haciendo Matt Cardona como luchador independiente?