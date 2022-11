Ya a comienzos de siglo XX, en España —por mencionar el país de origen de un servidor— se hacían exhibiciones luchísticas donde una mujer se enfrentaba a un hombre. Hoy, sin embargo, sobre las pantallas de la televisión nacional de EEUU, país que se autodenomina faro del progreso, nunca vemos combates intergénero.

Tenemos que recurrir a la escena independiente yanqui para ver este tipo de encuentros, o a Impact Wrestling como promotora de mayor mediaticidad; si bien aquí son menos habituales. Dos escenarios que conoce bien Masha Slamovich.

«The Russian Dynamite» sólo ha combatido por ahora con mujeres en Impact, pero en las ligas alternativas la vemos ir de tú a tú contra algunos de los mejores talentos varoniles del panorama mundial. Este año, sin irnos demasiado lejos, se ha enfrentado a su pareja, AKIRA, en varias ocasiones. O a Matt Tremont. También a Josh Alexander, compañero de Impact. Su lucha intergénero más reciente se dio este pasado día 12, ante Jake Something, en la segunda parte del evento Slamilton de Black Label Pro.

A slow motion clip of @mashaslamovich dropping @JakeSomething_ on his head to the sounds of "Feel the Pain" by @dinosaurjr #BLPSlamilton pic.twitter.com/dTKvGgeljH