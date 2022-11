Full Gear 2022 fue un éxito para AEW tanto de calidad luchística como financieramente (aparentemente). Después del evento nuestro compañero Dave Meltzer estuvo compartiendo información en F4Wonline señalando, entre otras muchas cosas, que hizo ventas de pay-per-view similares a la de All Out 2022.

► Full Gear 2022, similar a All Out

«Con respecto al número de PPV, Khan nos señaló con respecto a sus comentarios de anoche que se basaba en la información que tienen ahora. Parece que son similares a All Out, lo cual consideraría un éxito si acaban siendo así sin CM Punk. All Out hizo 140.000 compras. Estuvo por debajo del Full Gear del año pasado, que realizó 155.000 compras. La mayoría no esperaba que el programa de este año tuviera la oportunidad de superar los números del año pasado. Los otros dos shows de Full Gear tuvieron alrededor de 90,000 y 100,000 compras.

«Los números que tenía anoche eran muy preliminares y se basaban mucho en números de compras anticipadas, pero la compañía tendría una mejor idea hoy o mañana. Los números de PPV de televisión no llegan hasta los 90 días, pero generalmente recibimos estimaciones muy sólidas más adelante en la semana. Con el Día de Acción de Gracias eso podría retrasarse un poco.

«La cuestión es que los números son una estimación muy temprana y podría variar significativamente, pero en este momento la información es positiva.

«El evento se anunció como agotado. En realidad, casi se agotaron las entradas, alrededor de 600 menos de lo que habría sido una venta completa para el PPV establecido en el Prudential Center. Como se señaló, el evento superó el $1 millón, alcanzando esa marca la mañana del evento y finalizando en $ 1,040,000.

«WWE también supera esto en todos los eventos de PPV en estos días, y lo superó en gran medida con Clash at the Castle y WrestleMania que superaron los $8 millones. Pero históricamente, además de las cinco entradas de siete cifras de AEW este año, solo ha habido otra de $1 millón que no es de WWE en la historia de la lucha libre profesional en Estados Unidos Ese fue el evento en el MSG de 2019 que New Japan y ROH organizaron.

«Ajustándose a la inflación, hay otros, incluidos algunos shows de WCW durante el período de gloria de esa compañía en 1998 y enero de 1999, y algunos de los combates más históricos en los primeros días del negocio».

¿Os gustó Full Gear 2022?