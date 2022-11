El personaje se apoderó de la persona cuando supimos que el conflicto entre MJF y AEW era legítimo y que aquellas declaraciones aparentemente dentro del «kayfabe» hechas por el luchador acerca de la posibilidad de recalar en WWE respondían a unas intenciones reales del mismo.

Como consecuencia de tal roce, Friedman estuvo tres meses fuera de la programación de la empresa, hasta que aparentemente sus demandas de una mejora salarial fueron satisfechas por Tony Khan. Y parece que no sólo el mandamás de AEW contentó a Friedman monetariamente. La noche de su regreso, durante All Out, el joven competidor consiguió una oportunidad al magno cetro varonil de la compañía, que hará efectiva hoy en Full Gear ante Jon Moxley.

Con todo, Friedman continúa vendiendo que podría recalar en WWE en 2024, aunque recientes reportes estiman que, ahora sí, el «Better Than You» habla únicamente desde el personaje. ¿Debemos esperar, pues, que a cambio Friedman conquiste esta noche el Campeonato Mundial AEW?

► Matt Hardy, convencido de la continuidad de MJF en AEW

Lógicamente, AEW y sus miembros quieren transmitir una sensación de tranquilidad sobre el devenir de MJF, ya que realmente aún resta un tiempo considerable hasta 2024 y nadie sabe lo que puede pasar de aquí a entonces.

Así quiso hacerlo Matt Hardy ante los micrófonos de ‘The Extreme Life Of Matt Hardy’ al hablar del estelar de Full Gear, confiado de que «The Salt of the Earth» será «All Elite» por bastantes años.

«Es muy interesante, especialmente que el lugar donde se hace el evento de pago por visión sea Newark, no muy lejos de su hogar. Está haciendo un gran trabajo. Es un joven extremadamente talentoso y es el tipo que será el futuro de AEW durante mucho tiempo. Aunque bromee mucho por ahí con lo de ‘mi contrato se termina y me quieren por allí arriba, hermano’, pienso que será la cara de AEW durante mucho tiempo».