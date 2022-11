Matt Hardy responde: ¿Se retirará en WWE o en AEW?

En la más reciente edición de su video podcast The Extreme Life of Matt Hardy, la estrella de AEW, Matt Hardy, habló de varios temas. Uno de los más interesantes que se atrevió a responder una de las más grandes dudas que tienen los aficionados: ¿Veremos una última vez a Matt Hardy en WWE antes de que cuelgue las botas? Estas fueron sus interesantes palabras:

► Matt Hardy habla de en qué empresa dará sus últimos combates: ¿WWE o AEW?

«No lo sé. Con toda honestidad, puedo verme retirándome con AEW. Me encanta estar aquí. Me encanta la sensación de familia que me brinda y me encanta la ausencia de idioteces y de mie*** que hay, ya sabes, eso hace bastante sencillo trabajar.

«Y Tony [Khan] es realmente bueno trabajando con las personas, y recodándole lo que son: seres humanos. Y, especialmente, con personas que tienen familias y les gusta permitir que las personas se tomen un tiempo libre y abordar los problemas que puedan existir.

«Así que, Tony es fantástico con esto, y se adapta al calendario de trabajo de las personas y todo eso. Así que puedo decir que yo amo AEW y estaría bien con pasar lo que me resta de mi etapa en la lucha libre en AEW. Aunque, claro, habiendo dicho eso, también amo a WWE.

«Y creo que es muy positivo que Triple H se haya hecho cargo de la empresa, lo ha hecho bien desde que ha estado a cargo. Y me imagino que seguirá cambiando a medida que evolucione en los próximos años con él a al cabeza».