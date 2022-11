MJF: «Amo WWE, pero no pagaban bien hasta que nació AEW»

Luego de una buena noche de acción y lucha libre, y posterior al más reciente show de AEW Dynamite, MJF envió a los fanáticos de la Total Mortgage Arena en Bridgeport, Connecticut a casa, con una sonrisa en su boca, luego de hacer otra gran promo una vez el show salió del aire.

MJF tomó el micrófono y referenció a CM Punk al decir que no iba a aceptar que fuera a su empresa a dañar el ambiente. Y luego, habló de WWE y reconoció que si no fuera por Tony Khan, los luchadores de AEW no recibirían hoy en día los grandes salarios que perciben, y dijo que iba a estar firme con AEW hasta que su contrato finalizara en 2024.

► Otra gran promo de MJF hablando de AEW, WWE y CM Punk

Sin embargo, aseguró que lo anterior no significaba que no estuviera dispuesto a disfrutar y beneficiarse de la guerra de ofertas que todo el mundo espera que haya entre Triple H y Tony Khan para quedarse con el talento de MJF. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Sin tonterías… Todos, escúchenme que voy a hablar realmente rápido. Un montón de mie*** ha pasado. Mucha mie***. Todos lo sabemos. Todos sabemos de qué estoy hablando. Sin embargo, déjenme ser bastante claro: ustedes y yo hemos estado en desacuerdo una o dos veces. No voy a venir aquí y fingir que ese no ha sido el caso. Pero, hay algo con lo que discrepo que he estado viendo últimamente. Todo el mundo…

«¡Hagan ruido si son fans de la lucha libre profesional!… Chicos, imaginen por un segundo que tienen la oportunidad de llevar su amor por la lucha libre profesional al mundo, siendo aficionados de la lucha, y crear una alternativa, ¿lo harían?

«Este hombre que está aquí [Tony Khan] se rompe el trasero semana tras semana para darle no solo a ustedes, sino a todos los muchachos en el vestidor, la oportunidad de mostrarle al mundo cuánto amamos la lucha libre profesional.

«Esta mie*** no es ballet. Cada vez que nos subimos a este ring, estamos arriesgando nuestras vidas. ¿Ustedes entienden eso? No nos tomamos esto a la ligera. Así como no me tomo a la ligera, y maldición, estoy seguro de eso… ¡Que alguien venga a mi empresa y deje a su paso un pedazo de mie*** sobre ella!

«Y esa es la mie*** que ya no está pasando aquí en AEW. Porque este lugar, y la única razón por la que este lugar está aquí es por ¡el maldito Tony Khan!

«Sin AEW, la lucha libre profesional es un monopolio. Y no me malinterpreten: ¡Amo a WWE, créanme! Me encanta WWE. Sin embargo, escúchenme… Escúchenme… Sus luchadores favoritos no estarían recibiendo el sueldo adecuado y no estarían comiendo adecuadamente, de no ser porque Tony Khan lanzó esta alternativa a WWE.

«Y lo diré con total honestidad: Tony, voy a mantenerme real y leal contigo. Voy a llevar este maldito lugar sobre mi espalda. Pero, si yo fuera tú… Pagaría bien alto por mí en la guerra de ofertas que se viene en 2024. Connecticut, ¡locos hijos de perra! Es mejor que compren el PPV de Full Gear 2022 para que presencien la historia, ¡porque MJF se lleva el oro a casa!

A continuación, el video con la promo completa de MJF: