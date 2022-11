Nick Aldis avisa: «Hay que tener cuidado con MJF»

Nick Aldis se encuentra en primera plana actualmente por sus problemas con Billy Corgan, los cuales han provocado que comunicara a la NWA que se irá cuando su contrato expire en enero de 2023. Tanto el luchador como el presidente han hecho pública su discusión y parece que la situación no tiene ningún arreglo. El «National Treasure» emprenderá un nuevo capítulo en su carrera cuando comiece el nuevo año. ¿Podría llevarlo a AEW? Quizá. Con toda seguridad, tendrá muchas puertas abiertas cuando sea agente libre.

Please join us in wishing former 2X NWA Worlds Heavyweight Champion @RealNickAldis — who held Sweet Charlotte for over 1,000 days — a very happy birthday!! pic.twitter.com/TyOCOlHesi

— NWA (@nwa) November 6, 2022