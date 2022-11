Nemkov promete actuación diferente en Bellator 288

El campeón de peso semicompleto de Bellator, Vadim Nemkov, se alejó de su última pelea por el título, pero no de la manera que nadie esperaba.

En abril en Bellator 277, Nemkov (15-2 MMA, 7-1 BMMA) se enfrentó a Corey Anderson en la final del gran premio de peso semicompleto. Después de un choque accidental de cabezas en el tercer asalto que provocó un desagradable corte en la frente de Nemkov, la pelea se detuvo y se declaró nula.

Aunque Nemkov ganó el primer round en todas las tarjetas, Anderson (16-5 MMA, 3-1 BMMA) comenzó a tomar la delantera en la pelea después de tomar el control con su juego de lucha libre. El campeón cree que sabe por qué sucedió eso y por qué no volverá a suceder cuando se enfrenten en el evento principal de Bellator 288 en Wintrust Arena.

“Realmente no aprendí nada nuevo en el tiempo que peleamos, porque mostró todo lo que ya sabía sobre él. Sabemos que tiene muy buena lucha libre, buen control del suelo. Tiene buena resistencia y es muy duradero. Entonces, me preparé para eso en la primera pelea, y me estoy preparando de la misma manera para la segunda pelea.

“Hubo algunos factores en la primera pelea que se atribuyeron a mi declive. Debido a que comencé bastante bien en el primer round, en realidad en las tarjetas de puntuación, creo que incluso estaba llegando a la tercer round. Luego ocurrió el declive y se debe en gran parte a que mi campamento fue muy largo. La fecha (de la pelea) siguió cambiando, y yo seguí manteniéndome en esta forma máxima. Siento que llegué a mi punto máximo antes de la fecha de la pelea, así que en la fecha de la pelea, ya estaba un poco exhausto”.

Esta vez, Nemkov cree que no habrá fatiga en el juego de la lucha libre, algo que Anderson dijo que le sorprendió en su primer encuentro en abril.

Durante su entrevista con los medios, Anderson dijo que Nemkov era fuerte a la defensiva cuando disparó para su primer derribo, pero cuando llegó a su segundo y tercer intento, la defensa y el poder casi habían desaparecido.

“Eso no es un factor ahora. Tuve el campamento correcto, el momento adecuado para prepararme, está sucediendo en una fecha para la que estaba entrenando. Entonces, creo que verán una actuación diferente a la mía”.